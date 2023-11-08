Zirve değişti: İşte ekim ayının en iyi Android telefonları

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.
Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, Ekim 2023'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.
AnTuTu’nun 1/31 Ekim arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında zirve değişti.
Çünkü artık Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3, telefonlarda yer almaya başladı.
Zirvede Xiaomi 14 var
AnTuTu'nun Benchmark testine göre, Ekim 2023'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan Xiaomi 14 modeli oldu.
Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan telefonda, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı yer alıyor. Telefon, 1 milyon 997 bin 427 puan aldı ve zirvenin yeni sahibi oldu.
Hemen altında ise 1 milyon 985 bin 014 puanla Xiaomi 14 Pro geliyor.
Listenin devamı, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip telefonlardan oluşuyor.
Eylül ayının en güçlü Android telefonu OnePlus Ace 2 Pro, ekim ayında üçüncü sıraya geriledi. İşte ekim ayının en iyi 10 Android telefonu:
Xiaomi 14
Xiaomi 14 Pro
OnePlus Ace 2 Pro
iQOO 11S
iQOO 11 Pro
Vivo X90 Pro+
Realme GT 5 240W
Oppo Find X6 Pro
OnePlus 11
Nubia Red Magic 8 Pro
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