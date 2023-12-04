Zirve değişti: İşte kasım ayının en güçlü Android telefonları Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, kasım ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı.

ensonhaber.com

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, Kasım 2023'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

AnTuTu’nun 1/31 Kasım arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında zirve değişti.

Zirvede Red Magic 9 Pro+ var

AnTuTu'nun Benchmark testine göre, Kasım 2023'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan Red Magic 9 Pro+ modeli oldu.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan telefonda, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı yer alıyor. Telefon, 2 milyon 188 bin 631 puan aldı ve zirvenin yeni sahibi oldu.

Hemen altında ise 2 milyon 184 bin 153 puanla Vivo X100 geliyor.

Listenin büyük çoğunluğu, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine sahip telefonlardan oluşuyor.

Eylül ayının en güçlü Android telefonu OnePlus Ace 2 Pro, kasım ayında dokuzuncu sıraya geriledi.

Ekim ayında zirvede yer alan Xiaomi 14 modeli ise kasımda 7. sırada karşımıza çıkıyor.

İşte kasım ayının en iyi 10 Android telefonu:

Red Magic 9 Pro+

Vivo X100

iQOO 12

iQOO 12 Pro

Vivo X100 pro

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

iQOO 11S

OnePlus Ace 2 Pro

Vivo X90 Pro+