Zirve yine değişti! İşte en iyi kameraya sahip telefon DxOMark tarafından yapılan testlerde, Huawei Mate 60 Pro+, en iyi kamera performansına sahip akıllı telefon seçildi.

ensonhaber.com

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, 156 puan alan Huawei P60 Pro'yu zirveye yerleştirmişti.

Şirket, yeni yapılan testlerde ise zirveyi değiştirmek zorunda kaldı. Çünkü Huawei Mate 60 Pro+, 157 puan alarak liderliğe yükseldi

Zirvenin yeni sahibi: Huawei Mate 60 Pro+

Huawei Mate 60 Pro+, DxOMark kamera testlerinde 157 puan alarak en iyi kameraya sahip telefon oldu.

Huawei Mate 60 Pro+ kamera özellikleri

Mate 60 Pro+'nın arka kamera kurulumu OIS ve f/1.4 - f/4.0 değişken diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel birincil kamera, 40 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve OIS'li 48 megapiksel ultra makro telefoto kamera sunuyor.

Telefon en yeni Harmony OS 4.0 ile önceden yüklenmiş olarak geliyor. Mate 60 Pro+'ın iç tarafında ise Kirin 9000s çip, 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı bulunuyor.

Tüm özellikler

Ekran: 6,82 inç 2720 x 1260 piksel 10 bit LTPO OLED

İşlemci: Kirin 9000S

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB ve 1 TB

Arka kamera: OIS destekli 48 MP f/1.4-f/4.0 / 40 MP f/2.2 ultra geniş açı / OIS destekli 48 MP f/3.0 telefoto

Ön kamera: 13 MP f/2.4

Pil: 5000 mAh / 88W kablolu, 50W kablosuz şarjı ve 20W ters kablosuz

Boyutlar: 163,65mm x 79mm x 8.1mm ve 225 gram

Diğer: 5G, USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası, Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Uydu İletişimi ve GPS

En iyi kameraya sahip akıllı telefonlar

DxoMark puanlamasına göre en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar şu şekilde: