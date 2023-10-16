Zirvede iPhone'lar var: İkinci çeyrekte en çok satılan 10 akıllı telefon! Counterpoint, 2023'ün ikinci çeyreğine ait akıllı telefon pazar verilerini paylaştı. İşte en çok satılan modeller.

ensonhaber.com

Koronavirüs salgınıyla birlikte otomotivde patlak veren çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

Aylar geçmesine rağmen çözülemeyen çip krizi, 2023'te de akıllı telefon pazarını etkilemeye devam ediyor.

Counterpoint, 2023'ün ikinci çeyreğine ait akıllı telefon pazar verilerini paylaştı. Veriler, akıllı telefon sektörünün ciddi düzeyde kan kaybetmeye devam ettiğini gösteriyor.

Azalmaya rağmen kullanıcılar, belirli modellere yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. İkinci çeyrekte en çok satılan telefonlara baktığımızda, ilk 10 sırada sadece Apple ve Samsung modellerini görüyoruz.

Zirvede iPhone'lar var

En çok satılan akıllı telefonlara baktığımızda, iPhone'ların ciddi şekilde üstün olduğunu görüyoruz.

Listenin ilk 4 sırası sadece iPhone modellerinden oluşurken, geriye kalan tüm modeller Samsung'a ait. İşte ikinci çeyrekte en çok satılan 10 model:

1. iPhone 14

2. iPhone 14 Pro Max

3. iPhone 14 Pro

4. iPhone 13

5. Samsung Galaxy A14

6. Samsung Galaxy A54

7. Samsung Galaxy A14 5G

8. Samsung Galaxy S23 Ultra

9. Samsung Galaxy A04e

10. Samsung Galaxy A34