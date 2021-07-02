Zoom, anlık çeviri desteği için Kites GmbH'yi satın aldı

Zoom, video konferanslardaki dil sorununu aşmak hedefiyle dünyanın önde gelen girişimlerinden Kites GmbH'yi bünyesine kattı.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı.

Zoom, 2020 yılında bir önceki yıla göre gelirlerini yüzde 326 artırarak 2.65 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklamıştı. Şirketin son çeyrekteki geliri ise yüzde 369 artışla 882.5 milyon dolara yükseldi.

Video konferans platformu Zoom, dil bariyerini aşma hedefiyle makine çevirisi sistemlerinde önde gelen girişimlerden Kites GmbH'yi satın aldı. İki şirket arasında yapılan satış sözleşmesinin şartları ise henüz açıklanmadı.

GERÇEK ZAMANLI ÇEVİRİ HİZMETİ SUNUYOR

2015 yılında kurulan Kites'ın 12 bilim insanından oluşan ekibi, artık Zoom kullanıcıları için gerçek zamanlı ve çok dilli çeviri desteği sağlayacak.

Söz konusu satın alma ile birlikte, Zoom'un mühendislik ekibinin toplantı üretkenliği ve verimliliği artacak ve şirket, makine öğrenmesi alanında kendini geliştirecek.



