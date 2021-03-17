Zoom toplantılarından ayrılmanızı sağlayan eklenti: Zoom Escaper nedir?

Yeteri kadar Zoom toplantısına katıldınız ve daha fazla dayanacak takatiniz kalmadıysa, Zoom Escaper sayesinde Zoom toplantılarınızı çeşitli seslerle sabote edebilirsiniz.

Online görüşme programları, 2020 yılından bu yana mücadele ettiğimiz Koronavirüs pandemisi ile birlikte ön plana çıktı. Her geçen gün gelişen bu teknolojiler, özellikle eğitim ve iş toplantıları için önem arz ediyor.

Ancak uzun video konferans toplantılarından sıkılan insanlar, bu toplantılardan kaçmanın yollarını aramaya başladı. Zoom Escaper aracı, tam da bu noktada işinize yarayacak bir eklenti olarak öne çıkıyor.

New York’ta yaşayan sanatçı Sam Lavigne, uzun Zoom toplantılarından kurtulmak ya da onları sabote edebilmek için uygulama içinde kullanılabilen birtakım sahte ses efektli eklenti geliştirdi.

Zoom Escaper, Zoom toplantınızı sonlandırıp kaçmanıza yardımcı olacak birtakım sahte ses efekti eklemenize imkan veren ücretsiz bir web eklentisidir. Yani bu eklenti, bir görüntülü görüşmeye daha dayanamayacak hale gelenlere hitap ediyor.

Zoom Escaper, doğrudan mikrofon üzerinden ve toplantıya akış sağlayan sekiz farklı efekt sunuyor. Bu ses efektlerini sadece online toplantının katılımcıları tarafından duyulabiliyor.

ZOOM ESCAPER, BİRTAKIM SES EFEKTLERİ SUNUYOR

Sanatçı Sam Lavigne tarafından yaratılan bu eklenti sayesinde havlayan köpekler, inşaat sesleri, ağlayan bebekler, kesik kesik giden sesler ve yankılar gibi daha ince efektler arasından seçim yaparak toplantılarınızdan kurtulabilirsiniz.

Eklentiyi kullanabilmek için yapmanız gereken tek şey, sesi web sitesi üzerinden yönlendiren VB-Audio adlı ücretsiz bir ses yazılımı indirmek. Ardından Zoom'daki ses girişinizi mikrofondan alıp VB-Audio'ya yönlendirmek ve efektlerle çalmak.

The Verge haber editörü James Vincent ve Chaim Gartenberg, Zoom Escaper'ın işlevselliğini test etti. The Verge editörlerinin seslere yönelik eleştirileri ise şu şekildedir:

İdrara çıkma: “Kulağa çok sahte geliyor. Ayrıca, bir telefon görüşmesinden ayrılmak için bunu yutturma planının ne olduğundan tam olarak emin değilim? "

İnşaat: “Bu, tam anlamıyla bir inşaat sahasının ortasında duruyormuşsunuz gibi geliyor. yutturmak için seslerin biraz daha boğuk olması gerektiğini düşünüyorum ama çok iyi."

Üzgün Adam: “Bunlar üzgün bir adamın hıçkırıklarıdır. Ama kim ağlıyor - oda arkadaşın mı, eşin mi?"

Kötü Bağlantı: "Bu gerçekten iyi çalışıyor. Sesiniz bozuk ve kesik geliyor. Görüşmeden çıkın. "

Echo: “Son derece sinir bozucu ve çok ikna edici. Bu bozuk bir Zoom bağlantısına benziyor. Konuştuğum biri buna sahip olsaydı, düzeltmelerini söylerdim. Bununla bir toplantı yapmak mümkün olmazdı."

Rüzgar: "İşten sıyrılmaya çalışıyor olsaydın, kendi ofisinde şiddetli rüzgarları ikna edici bir şekilde nasıl yutturacağından emin değilim."

Köpek: "Kulağa çok gerçekçi geliyor. Dışarıda havlayan bir köpeğe benziyor, ama belki de ilgilenmeniz gereken türden bir şey değil mi?"

Ağlayan Bebek: “Bu bebeğin sesi oldukça üzgün! Bu kesinlikle gitmeniz ve kontrol etmeniz gereken bir şey! Git ve bebeğine iyi bak! "