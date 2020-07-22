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    Zoom, ülkemizdeki kullanıcı sayısını 139 kat artırdı

    Gizlilik sorunları nedeniyle yoğun eleştiri alan video konferans uygulaması Zoom, Türkiye'deki ücretsiz kullanıcı sayısının 139 kat arttığını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 13:48
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    Zoom, ülkemizdeki kullanıcı sayısını 139 kat artırdı

    Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı. Ayrıca bazı şirketler, bu potansiyelden faydalanmak için kendi uygulamaları üzerinde çalışmaya başladı.

    Zoom, geçtiğimiz aylarda ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde yüz binlerce kez indirildi ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması oldu.

    TÜRKİYE'DEKİ KULLANICI SAYISI 139 KAT ARTTI

    Gizlilik sorunları nedeniyle her kesimden eleştiri alan Zoom, ülkelerin oranlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye’de Zoom’un ücretsiz sürümüne kayıtlı kişilerin sayısı, ocak ayından nisan ayının sonuna kadar 139 kat artış gösterdi.

    zoom

    GİZLİLİK NEDENİYLE YOĞUN ELEŞTİRİLER ALIYOR

    Zoom'da yer alan bazı gizlilik sorunları, kullanıcıların yoğun tepkilerine neden olmuştu. Örneğin geçtiğimiz aylarda Zoom çağrılarının bir kısmının, Çin veri merkezleri üzerinden yönlendirildiği ortaya çıktı.

    Ayrıca uygulamanın, bazı bilgisayar kameralarını izinsiz olarak açtığı ve bazı konferans görüşmelerini gizlice dinlediği belirlendi. Daha sonra ise binlerce Zoom hesabının, yapılan saldırı sonucu ele geçirildiği anlaşıldı.

    Söz konusu güvenlik sorunlarını çeşitli güncellemelerle giderdiğini söyleyen Zoom, kullanıcıların güvenini yeniden kazanmışa benziyor.

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