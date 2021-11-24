Zoom'un 3. çeyrek gelirleri 1 milyar doları aştı

Zoom'un üçüncü çeyrek toplam geliri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 1 milyar 050 milyon 800 bin dolar oldu

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı.

Örneğin Zoom, geçtiğimiz yıl ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde milyonlarca kez indirildi ve dünya çapında en çok indirilen konferans uygulaması oldu.

9 yıl önce kurulan ve Aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren Zoom, koronavirüs döneminde 300 milyon kullanıcı rakamına ulaşarak rekor kırdı.

3. ÇEYREK GELİRLERİNİ AÇIKLADI

Zoom, 31 Ekim’de sona eren üçüncü mali çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, şirketin üçüncü çeyrek toplam geliri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 1 milyar 050 milyon 800 bin dolar oldu.

Son 12 ayda gelire 100 bin dolardan fazla katkı yapan müşteri sayısı ,geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 arttı.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Zoom kurucusu ve CEO’su Eric Yuan, "Önümüze baktığımızda, güçlü karlılık ve işletme nakit akışında elde ettiğimiz büyümenin yanı sıra, bu yılı toplam gelirde yüzde 54’lük bir büyüme ile 4 milyar dolarla kapatacağımızı öngörüyoruz.

İşletmelerin, bireylerin ve geliştiricilerin bağlantı kurmaları, iş birliği yapmaları ve esnek hibrit çalışma dünyalarını oluşturmaları için vazgeçilmez bir platform olma yolunda ilerliyoruz." dedi.