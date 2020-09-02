Haberler

Teknoloji Haberleri

ZTE, ekran altı kameraya sahip dünyanın ilk telefonu Axon 20 5G'yi tanıttı

ZTE, ekran altı kameraya sahip dünyanın ilk telefonu Axon 20 5G'yi tanıttı

ZTE, dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisini kullanan akıllı telefonu Axon 20 5G'yi resmen duyurdu. Telefonun özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar haberimizde.