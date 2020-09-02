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- ZTE, ekran altı kameraya sahip dünyanın ilk telefonu Axon 20 5G'yi tanıttı
ZTE, ekran altı kameraya sahip dünyanın ilk telefonu Axon 20 5G'yi tanıttı
- Haber Merkezi
- 02.09.2020 - 13:55
Akıllı telefon üreticileri, son yıllarda ekran/gövde oranını artırabilmek için ön kameraları ekranın alt kısmına yerleştirmeyi planlıyor.
Oppo, geçtiğimiz yıl Şanghay'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, ekrana gömülü kamera teknolojisini ilk kez tanıtmıştı.
Xiaomi ise, ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonlarını gelecek yıl satışa çıkaracağını açıklamıştı.
ZTE'DEN RAKİPLERİNE GÖZ DAĞI: AXON 20 5G TANITILDI
Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, tüm rakiplerini geride bırakarak, ekran altı kamera teknolojisini kullanan dünyanın ilk telefonu Axon 20 5G'yi tanıttı. Çinli şirket, farklı piksel teknolojilerini ve devreleri birleştirerek, telefonun ön kamerasını ekranın altına görünmez bir şekilde yerleştirmeyi başardı.
ZTE AXON 20 5G ÖZELLİKLERİ
6,92 inç büyüklüğünde ve 2460 x 1080 piksel çözünürlüğünde FHD+ OLED ekranla gelen ZTE Axon 20 5G, gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisinden alıyor.
6 GB / 8 GB RAM ve 128GB / 256GB depolama seçeneklerine sahip telefonda, 64 MP ana kamera + 8 MP geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik kamerası yer alıyor.
Telefonun ön kısmında yer alan 32 MP kamera ise tamamen ekranın altında konumlandırıldı.
30 watt hızlı şarj destekli 4,220 mAh batarya kapasitesi ve Android 10 işletim sistemiyle gelen ZTE Axon 20 5G; turuncu, siyah, mavi ve mor renk seçenekleriyle satışa çıkacak.
ZTE AXON 20 5G FİYAT
Şu anda Çin'de ön siparişe açılan ve ekran altına gömülü ön kamerası bulunan dünyanın ilk akıllı telefonu olan ZTE Axon 20 5G'nin fiyatı şu şekilde:
- 6 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip versiyon: 320 dolar
- 8 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip versiyon: 365 dolar
- 8 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip versiyon: 410 dolar