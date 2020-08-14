ZTE'nin ekran altı kamera kullanan telefonu ortaya çıktı

ZTE, dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonunu piyasaya süreceğini duyurdu. Telefonun resmi görüntüleri Çin sertifika kurumunda yayınlandı.

Akıllı telefon üreticileri, son yıllarda ekran/gövde oranını artırabilmek için çeşitli yollar deniyor. İlk olarak iPhone’larda ortaya çıkan çentik akımı, daha sonra diğer üreticiler tarafından da benimsenmiş ve telefonun ön kameraları bu çentiğe yerleştirilmişti.

Ardından karşımıza ekran deliğine yerleştirilmiş ön kameralar çıktı ve daha sonra bu akım yerini üstten açılan kameralara bıraktı.

Oppo, geçtiğimiz yıl Şanghay'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, ekrana gömülü kamera teknolojisini ilk kez tanıtmıştı. Ardından Xiaomi ve Huawei gibi üreticilerin de bu teknololoji için çalıştıkları ortaya çıkmıştı.





EKRANA GÖMÜLÜ KAMERAYI KULLANAN İLK TELEFON ZTE'NİN OLACAK

Birçok kullanıcı, ekran altı kamera teknolojisine sahip ilk telefonu Oppo, Xiaomi, Huawei veya Samsung gibi üreticilerden beklerken ZTE bu konuda rakiplerinin önüne geçti.

ZTE'nin bu teknolojiye sahip ilk telefonu, Çin sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıktı.

Geçtiğimiz dönemde ZTE başkanı Ni Fei, ekrana gömülü ön kameralı bir akıllı telefon üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

TENAA'da ortaya çıkan görseller, telefonun kısa bir süre içinde tanıtılabileceğini gösteriyor.