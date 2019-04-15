Tekno 'on' 4.bölüm: ''Teknolojinin yaşama uyarlandığı Japonya'dan 10 etkileyici fotoğraf'

Japonya, kendine özgü kültürü ve eşsiz gelenekleriyle adından sıkça söz ettiren ülkelerin başında geliyor. Sadece kültürleriyle ön planda olmayan Japonya, aynı zamanda günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik çözümlerle de insan yaşamına ne kadar çok değer verdiğini gösteriyor.

Tekno 'on' serimizin dördüncü bölümünde, Japonya'da günlük hayatta kullanılan 10 küçük teknolojiye göz atıyoruz.

1. BABALAR İÇİN BİR EMZİRME CİHAZI

2. MÜKEMMEL BİR SEYAHAT ARKADAŞI. KENDİ KENDİNE GİDEBİLEN ROBOT BAVULLAR, NEREYE GİDERSENİZ GİDİN SİZİ TAKİP EDİYOR

3. YANLIŞ KULLANIMI ÖNLEMEK İÇİN ENGELLİ PARK YERİNİN UZAKTAN KONTROL EDİLDİĞİ BİR DÜKKAN

4. YAĞMURLU HAVALARDA BEDAVA ŞEMSİYE DAĞITAN OTOMATİK ŞEMSİYE MAKİNESİ

5. BOŞ VE DOLU KABİNLERİ GÖSTEREN BİR BİLGİ SİSTEMİ OLAN TUVALET

6. JAPONYA'DAKİ SAKIZ KUTULARINDAN ÇIKAN, ÇİĞNEMEYİ BİTİRDİĞİNİZDE TÜKÜRMENİZE YARAYAN VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ENGELLEYEN KAĞITLAR

7. ACİL DURUMLARDA TUVALET OLARAK KULLANABİLECEĞİNİZ ASANSÖR KOLTUKLARI

8. JAPONYA'DAKİ TAKSİLERDE BULUNAN VE DAHA YAVAŞ SEYAHAT ETMEK İSTEYEN MÜŞTERİLER İÇİN TASARLANMIŞ, OTOMATİK OLARAK HIZI AZALTAN DÜĞME

9. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE BULUNAN SERİN DOLAPLAR, SİZ GEZERKEN YİYECEKLERİNİZİN BOZULMASINI ENGELLİYOR

10. VE SON OLARAK JAPONLARIN BİRBİRLERİNE VE KURALLARA DUYDUĞU İNANILMAZ SAYGI

Tekno 'on' serimizin dördüncü bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin ilk üç bölümüne ulaşabilirsiniz.



