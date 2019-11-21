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Tel Abyad ile Resulayn'a dönüşler başladı

Güvenli bölgenin tesisi için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad ve Resulayn’dan temizlenmesi, bölgeye geri dönüşlerin yolunu açtı.

Haber Merkezi | 21.11.2019 - 17:16..
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Tel Abyad ile Resulayn'a dönüşler başladı

Terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat’ın doğusunu işgal etmesiyle birlikte baskı ve zulme dayanamayan yaklaşık 1.5 milyon Kürt, bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Yaklaşık 400 bin Suriyeli Kürt de Türkiye’ye sığınmıştı.

Barış Pınarı Harekatı’nın başarıya ulaşması ile terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeden temizlenmesi ve altyapı çalışmalarına hız verilmesi, Suriyelilerin geri dönüşünün önünü açtı.

Tel Abyad ile Resulayn'a dönüşler başladı

200 SURİYELİ TOPRAKLARINA KAVUŞTU

Terör örgütü PKK/YPG’den kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Cerablus’a sığınan 200 kadar Suriyeli, gönüllü ve güvenli olarak kendi evlerine, topraklarına döndü.

Güvenli bölgeye dönüşler başladı İZLE

295 KİŞİ DAHA DÖNÜYOR

Barış Pınarı Harekat bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus’tan, Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı.

Tel Abyad ile Resulayn'a dönüşler başladı

Tel Abyad ile Resulayn'a dönüşler başladı

Tel Abyad ile Resulayn'a dönüşler başladı

Tel Abyad ile Resulayn'a dönüşler başladı

Tel Abyad ile Resulayn'a dönüşler başladı

Tel Abyad ile Resulayn'a dönüşler başladı

Tel Abyad ile Resulayn'a dönüşler başladı

Tel Abyad ile Resulayn'a dönüşler başladı

Tel Abyad ile Resulayn'a dönüşler başladı

Tel Abyad ile Resulayn'a dönüşler başladı

Tel Abyad ile Resulayn'a dönüşler başladı

Tel Abyad ile Resulayn'a dönüşler başladı

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