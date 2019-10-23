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Telefon dolandırıcıları için bakanlıktan uyarı

Kendini asker, polis, savcı, hakim, vali ve kaymakam olarak tanıtan dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını isteyen Bakanlık, talepte bulunan şahısların güvenlik güçlerine bildirilmesini istedi.

Haber Merkezi | 23.10.2019 - 11:22..
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Telefon dolandırıcıları için bakanlıktan uyarı

Son yıllarda kademe atlayan telefon dolandırıcılarına, hâlâ inananlar var.

Gelen ihbarları güvenlik güçleri değerlendirse de maddi kazançlara genelde ulaşılamıyor. Dolandırıcılar yakayı ele veriyor, ancak elde ettikleri paraları çoktan tüketmiş oluyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ UYARI

İçişleri Bakanlığı da bıkmadan usanmadan uyarmaya devam ediyor.

Ayda bir dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten bir mesaj atan Bakanlık, sosyal medya hesaplarından da video yayınlayarak uyarılarını yineliyor.

"156 VE 155'YE BİLDİRİN"

Bakanlık'tan, bugün yine Türkiye geneline dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği söylenen bir mesaj geldi. Mesajda, "Sizleri telefonla arayarak kendini asker, polis, savcı, hakim, vali ve kaymakam olarak tanıtıp çeşitli taleplerde bulunan şahısları 156 ve 155'ye bildiriniz." denildi.

Telefon dolandırıcıları için bakanlıktan uyarı

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