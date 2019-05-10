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Telefon yerine su ve cinsel gücü artırıcı hap çıktı

Gölcük ilçesinde yaşayan Kemal Demiroğlu, kargo paketinden kayınvalidesine almayı planladığı son model cep telefonu yerine, bir şişe su ve cinsel gücü artırıcı ilaç çıkınca dolandırıldığını anladı.

DHA | 10.05.2019 - 17:35..
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki bir çay ocağında çalışan 33 yaşındaki Kemal Demiroğlu'nu cep telefonundan arayan kişiler, ellerinde bulunan son model cep telefonunu 99 TL’ye satışa çıkardıklarını söyledi.

100 LİRA ÜCRET ÖDEDİ

Kemal Demiroğlu, görüşmenin ardından ürünü sipariş verdi. Demiroğlu, telefonuna gelen ‘Firmamızdan sipariş vermiş olduğunuz cep telefonunuz ve bitkisel setiniz adresinize ulaşmıştır. Teslim alabilirsiniz’ yazılı mesaj üzerine kargo firmasına gitti. Kayınvalidesine Anneler Günü hediyesi olarak vermeyi planladığı cep telefonunu almak için kargo şubesinde 100 lira ücreti ödeyen Kemal Demiroğlu, kutunun içinden pet şişe içerisinde su ve cinsel günü artırıcı ilaç çıkınca dolandırıldığını anladı.

Telefon yerine su ve cinsel gücü artırıcı hap çıktı

"OYUNA DÜŞTÜM, KİMSE DÜŞMESİN"

Yaşadığı olaydan dolayı hem ailesine hem de arkadaşlarına karşı rezil olduğunu söyleyen Demiroğlu, "Telefonuma bir mesaj geldi, kargoya gittim paramı ödedim telefon yerine su çıktı. Kayınvalideme Anneler Günü hediyesi olarak telefon siparişi verdim, içinden su çıktı. Herkese, güvenmedikleri hiçbir yerden sipariş vermemelerini tavsiye ediyorum. Bunlara güvenmeyin, bunlar sahtekar ve dolandırıcı. Ben bu oyuna düştüm kimse düşmesin. Hem aileme rezil oldum hem de arkadaşlarıma rezil oldum. Ben bu olayı asla kabul etmiyorum, hakkımı arayacağım bütün kanuni yollara başvurarak şikayetçi olacağım." dedi.

Telefon yerine su ve cinsel gücü artırıcı hap çıktı VİDEO

Telefon yerine su ve cinsel gücü artırıcı hap çıktı

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