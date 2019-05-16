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Telegram kurucusu WhatsApp hakkında çarpıcı ifadeler kullandı

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, WhatsApp'ın hiçbir zaman güvenli olmadığını belirtti.

AA | 16.05.2019 - 12:52..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, hemen hemen herkes tarafından kullanılıyor. Uygulamanın bu kadar popüler olması, internet korsanlarının da bir numaralı hedefi haline gelmesine neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, mayıs ayının başlarında WhatsApp'taki sesli aramalar aracılığıyla birçok kullanıcının telefonuna bulaşan zararlı yazılımın telefonları gizlice gözetlediğini aktarmıştık. Aşağıdaki bağlantıdan ilgili haberimize ulaşabilirsiniz.

whatsapp

TELEGRAM'IN KURUCUSU: WHATSAPP HİÇ GÜVENLİ OLMADI

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, WhatsApp hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan WhatsApp'taki güvenlik açığının kendisini şaşırtmadığını belirten Durov, "WhatsApp hiçbir zaman güvenli değildi. Gizliliğe yönelik bir hizmet olabilmeleri için bazı pazarları kaybetmeyi ve ABD yönetimiyle ters düşmeyi riske almak zorundalar, ama buna hazır değiller.” ifadelerini kullandı.

whatsapp

DUROV'DAN ÇARPICI İFADELER

WhatsApp’ın bir casus yazılım olarak kullanabiliyor olmasının dünya kamuoyunu çok şaşırttığını belirten Durov, “Ancak bu haber beni şaşırtmadı. Hackerların tek bir görüntülü arama ile telefonunuzda tüm verilere erişimin sağlayabileceği geçen yıl WhatsApp tarafından kabul edilmişti.” diyerek çok konuşulacak tartışmanın fitilini ateşledi.

WhatsApp’ın açık kaynak bir uygulama olmadığına dikkat çeken Durov, “Bu nedenle güvenlik uzmanları WhatsApp'ın kodlarında herhangi bir güvenlik açığı olup olmadığını kontrol edemezler. WhatsApp kodlarını paylaşmadığı gibi tam tersini yapıyor. WhatsApp dosyalarını kasten karmaşıklaştırarak, bu dosyaların güvenlik uzmanları tarafından derinlemesine incelemesine olanak vermiyor.” ifadelerini kullandı.

whatsapp

"FBI TELEGRAM'A DA SIZMAK İSTEDİ"

Telegram'ın kurucusu, ABD'de güvenli bir iletişim uygulaması sağlamanın pek de kolay olmadığını ifade ederek, FBI'ın 2016 yılınta 3 kez Telegram uygulamasına sızma girişimi gerçekleştirdiğini açıkladı.

WhatsApp'ın ise 2009 yılında bu yana hizmet verdiğini hatırlatan Durov, ''WhatsApp gibi ABD merkezli bir şirketin 10 yıl içerisinde neye maruz kalabileceğini hayal edin.'' ifadelerini kullandı.

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