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Temel Karamollaoğlu: Erbakan Hoca kalksa alnımızdan öper

Daha dün Erbakan'ın kurduğu TV5'te LGBT savunuculuğu yapılırken, Temel Karamollaoğlu "Erbakan Hoca kalksa, alnımızdan öper" dedi.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 15:59..
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Temel Karamollaoğlu: Erbakan Hoca kalksa alnımızdan öper

Saadet Partisi, 24 Haziran seçimlerinin ardından 31 Mart seçimlerinde de kurduğu ittifaklarla adından sıkça söz ettiriyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜN LGBT SAVUNUCULUĞU YAPILDI

CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkanı Adayı Alper Taş, önceki gün Saadet Partisi'nin kanalı TV5'teydi.

Taş, burada LGBT'liler hakkında; "Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü. E noluyor o zaman LGBT'lere. Niye bu kadar öfke duyuyorsunuz. Onlar da Allah'ın yarattığı kul. Öyle yaratmış. Ne onların suçu? Madem inancınızın gereği, Allah insanları çeşit çeşit yarattı diyorsunuz. E onların tercihleri sonradan oluşmuş bir tercih değil ki. Sonuç itibarıyla onlar öyle bir cinsel dürtüyle bir kimlik edinmişler. Yani insan özel olarak, bilinçli bir tercihle o yola girmiyor ki. Doğasında olan bir şey." diye konuşmuştu.

Alper Taş LGBT'lileri savundu VİDEO

SUNUCU KOVULDU, KARAMOLLAOĞLU SAVUNDU

Bu açıklamaların ardından tepki çeken kanal, sunucu Çağlar Cilara ile yollarını ayrıdı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise bugün Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, kendilerini savunarak; "Herkes bilmeli ki, Erbakan Hoca bugün kalksa alnımızdan öper ve 'Bu ülkeyi kutuplaştırmadığınız, ahlak ve maneviyatı esas aldığınız, üretim ve kalkınma zihniyeti için çabaladığınızdan dolayı Allah sizden razı olsun.' derdi." ifadelerine yer verdi.


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