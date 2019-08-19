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Temel Karamollaoğlu kayyum atamalarına karşı çıktı

Karamollaoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın 3 büyükşehir belediyesine kayyum atamasını "milli iradeye ipotek koymak" olarak nitelendirdi.

AA & Ensonhaber | 19.08.2019 - 17:08..
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atamasını Twitter'dan değerlendirdi.

Milli iradeye ipotek konulduğunu belirten Karamollaoğlu, seçimle gelen isimlerin seçimle gitmemesinin yanlış olduğunu savundu.

"BUGÜN ORTAYA KONULAN TAVIR..."

Saadet Partisi Genel Başkanı, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Şunu herkes bilmeli ki; millet iradesine ipotek koymak kimseye bir şey kazandırmaz, ülkemizin huzuru ve daha müreffeh günler için seçimle gelenin seçimle gitmesi esas olmalıdır.

İktidarın bu tavrı hakkı dikkate almadığı gibi halkı da dikkate almamaktır. Ülkemiz yıllarca antidemokratik uygulamaların zararını gördü. Bugün ortaya konulan bu tavır da ülkemize, barışa ve geleceğimize zarar verecektir.

Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları'nın görevden alınması milli iradeye ipotek koymaktır. Haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmayan kişilerin bu şekilde görevden alınması ne demokrasi ile bağdaşır ne de adaletle."

Temel Karamollaoğlu kayyum atamalarına karşı çıktı

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