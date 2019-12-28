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Temel Karamollaoğlu, yerli otomobili eleştirdi

Saadet Partisi Lideri; "Yerli diyoruz, modeli İtalyanlara yaptırıyoruz. Yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir." dedi.

Haber Merkezi | 28.12.2019 - 20:06..
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Temel Karamollaoğlu, yerli otomobili eleştirdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yerli otomobili, attıkları tweetlerle tebrik etmişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise partisinin Dilovası'ndaki kongresinde, yerli otomobili eleştirdi.

"YÜZDE YÜZ YERLİ OLMALI"

Yerli otomobile göndermede bulunan Karamollaoğlu, “Şimdi bir de yerli arabamız çıktı. Yerli diyoruz, modeli İtalyanlara yaptırıyoruz. Bizim üretimden bahsederken, yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir. Böyle bir atılımda bulunanlara da kim olursa olsun, iktidara da, elbette destek veririz.

"BUNDAN 3 SENE ÖNCE BİZİM İNSANLARIMIZ DİZAYN ETMİŞTİ"

Bundan 3 sene önce bizim insanlarımız bundan bir tane dizayn etmişti. Bakan çıkıp takdim etti. Ne oldu o? O araba tarihe karıştı. Öldü mü? Bilmiyoruz. Ne olduysa oldu. Olmuyormuş. Olabilmesi için İtalyanlara yaptıralım. İşin enteresanı şu, benim söylediklerim her zaman iktidara tenkit mahiyetinde anlaşılıyor. Yahu ben tenkit etmek için söylemiyorum. Yol göstermek için söylüyorum. Bu işin yolu elbette var” diye konuştu.

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