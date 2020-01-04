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Temel Karamollaoğlu'na göre Kasım Süleymani şehit oldu

SP Lideri, Amerika'nın suikastı sonucunda öldürülen Kasım Süleymani'nin şehit edildiğini söyledi.

AA & Ensonhaber | 04.01.2020 - 11:47..
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İran'ın yurt dışında düzenlediği tüm operasyonların sorumlusu olan Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği talimatın ardından düzenlenen füze saldırısıyla öldürüldü.

Süleymani'nin ölümü İran'da büyük bir yasa sebep olurken Suriye'de ve Irak'ta kutlamalar yapıldı.

Suriye, Irak, Afganistan ve Lübnan'da birçok sivil katliamında imzası olan Kasım Süleymani, özellikle Halep'in yerle bir edilmesinde büyük rol oynadı.

Ölüm haberinin ardından açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaptığı ilk açıklamada Kasım Süleymani için "şehit" ifadesini kullanmamıştı.

"FÜZE SALDIRISIYLA ŞEHİT ETTİ"

Bugün tekrar kameralar karşısına geçen Karamollaoğlu, "Trump'ın emriyle, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi ve Ebu Mehdi El-Mühendisi, füze saldırısıyla şehit etti. Tam 1,5 belki de 2 milyon insan katledildi. Seçerek katlettiler. Herhangi bir kişiyi de çocukları da katlettiler.

AMERİKA KAHROLUP GİDECEK

Aynı zamanda Irak'ın kalkınmasına, güçlenmesine vesile olacak yüksek tahsilli kişileri öldürdüler. Bu katliamın altında adı olan Amerika da kahrolup gidecektir." şeklinde konuştu.

Temel Karamollaoğlu'na göre Kasım Süleymani şehit oldu

Karamollaoğlu, yaptığı ilk açıklamada Kasım Süleymani için şehit ifadesini kullanmamıştı.

Temel Karamollaoğlu'na göre Kasım Süleymani şehit oldu

Kasım Süleymani'nin elinde masumların kanı var haberi

Temel Karamollaoğlu'na göre Kasım Süleymani şehit oldu

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Temel Karamollaoğlu'na göre Kasım Süleymani şehit oldu

 

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