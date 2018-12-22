Süleymancıların yurdundaki tecavüz davası başladı

21 Aralık 2017 tarihinde Dikili’nin İsmetpaşa Mahallesi’ndeki Süleymancı yurdunda kalan ve yaşları 9 ile 12 arasında değişen 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan, gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden temizlik görevlisi Ö.F.E.’nin yargılanmasına başlandı.

CEMAAT TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

İzmir'deki yurtta meydana gelen skandal taciz olayında yeni gelişme yaşandı. Görülen davada, ''İzmir Barosu'nun mahkemeye müdahil olarak katılma ve çocukların bir daha ifade vermemeleri'' konusundaki talebi, mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİ, İFADESİNİ REDDETTİ

Daha önce suçunu itiraf eden sanık Ö.F.E., okunan ifadesini reddederek suçlamaları kabul etmedi ve karakolda baskı altında beyan verdiğini söyledi. Çocuklarla mesajlaşmalarını ise kabul etmedi.

SALONDA BULUNAN POLİS ''DAYANAMAYACAĞIM'' DİYEREK FENALAŞTI

Çocukların avukatı Ö.F.E.’ye bir hizmetli olarak öğrencilere kuran dersi vermesini kim tarafından istendiğini sordu. Ö.F.E., Süleymancılar Cemaati’nde yetiştiğini, yurt müdürünün talebi ile cemaat tarafından görevlendirildiğini, hizmetli olmasına rağmen kuran dersi verdiğini ve hatta çocukların derslerine de yardımcı olduğunu itiraf etti. Bu sırada çocuklardan birisinin annesi salonda fenalaşarak dışarı çıkarıldı. Salonda bir polis memuru da "daha fazla dayanamayacağım" diyerek salondan gözyaşlarıyla dışarı çıktı.

MAHKEME ERTELENDİ

Mahkeme, 1 Şubat 2019 tarihine ertelendi. Sanığın tutukluluğun devamına karar verildi. Ayrıca avukatların ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının müdahilliği de kabul edildi.