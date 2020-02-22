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Terör saldırısından kurtulan Kamerunlu Müslüman oldu

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman, kelimeişehadet getirip Müslüman oldu ve Bilal ismini aldı.

AA | 22.02.2020 - 09:26..
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Almanya'da Hanau İslam Cemiyetinde cuma namazı sonrası Müslüman olan Kamerun asıllı Pieter Mienneman, saldırganın kurşunu bittiği için hayatta kaldığını söyledi.

YEMEK YERKEN SALDIRI OLDU

Daha önce ilgi duyduğu için İslam diniyle ilgili yeterince bilgisi olduğunu belirten ve boks antrenörü olan Mienneman, Arena Kafe'de ırkçı saldırganın saldırısı sonucu yaşamını yitiren arkadaşlarıyla birlikte yemek yerken saldırıya uğradıklarını, arkadaşlarının ise gözlerinin önünde yaşamını yitirdiğini söyledi.

Terör saldırısından kurtulan Kamerunlu Müslüman oldu VİDEO

KURŞUNU BİTTİĞİ İÇİN ÖLDÜREMEDİ

Sıranın kendisine geldiğini ancak saldırganın kurşunu bittiği için ölmediğini anlatan Mienneman, olayın etkisinden çıkamadığını ifade ederek gözyaşlarına hakim olamadı.

Terör saldırısından kurtulan Kamerunlu Müslüman oldu

MÜSLÜMAN OLDU

Bu olaydan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini dile getiren Bilal Pieter Mienneman, Hanau İslam Cemiyeti'nde cuma namazı sonrası kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

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