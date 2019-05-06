Teröre kurban giden Diyar'ın sınıf arkadaşları üzgün

Minibüslerine aldıkları bir grubu piknik yapacakları Şırnak'ın Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bıraktıktan sonra Silopi'ye dönmek üzere yola çıkan Servet Bilen ve kuzeni Diyar Bilen, teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesinin ardından hayatını kaybetti.

SINIFINDA HÜZÜN VAR

Bugün ise Diyar Bilen'in Silopi Cumhuriyet Ortaokulu 7/N sınıfında hüzün var.

Arkadaşları, olayın üzüntüsünü yaşarken, Diyar'ın ortuduğu sıraya Türk bayrağı, çiçek ve notlar bırakıldı. Sınıf arkadaşları, gözyaşlarına bir türlü hakim olamadı.

DUYGULAR KAĞIDA DÖKÜLDÜ

Notlara, "Seni hiç unutmayacağız, iyi kalpli arkadaşımız melek oldu gitti, sınıfın en iyi kalpli öğrencisi, ruhun şad olsun; seni hiç unutmayacağız, seni çok seviyoru, kimse yerini dolduramaz çünkü sen inanılmaz biriydin, mekanın cennet olsun." yazan öğrenciler, ayrıca sınıf tahtasına da duygularını aktardı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Diyar'ı anlatırken gözyaşlarını tutamayan Pınar Pulat, "Çok iyi arkadaştık, sürekli espri yapan biriydi. Çok temiz kalpli biriydi. Onu çok özlüyorum." şeklinde konuştu.

"ÇOK GÜZEM ESPRİLER YAPARDI"

Hacer Altuntaş ise iyi kalpli arkadaşını kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Çok güzel espriler yapardı. Keşke onun yerinde ben olsaydım. Mekanı cennet olsun." dedi.

"TAKİP ETTİĞİM BİR ÖĞRENCİMDİ"

Sınıftaki öğrencileri teselli eden rehber öğretmen Gülhan Çevik de öğrencisini kaybettiği için büyük üzüntü yaşadığını vurgulayarak, "Mübarek günde bu acıya sebep olanları lanetliyorum. Her zaman takip ettiğim bir öğrencimdi. Çok çalışkan ve çok iyi bir çocuktu." diye konuştu.