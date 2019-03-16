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Teröristin silahındaki ifadeler ve semboller

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde, iki camide dehşet saçan terör saldırısının faili Brenton Tarrant'ın kullandığı silahın üzerindeki semboller dikkat çekti.

AA | 16.03.2019 - 16:09..
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Teröristin silahındaki ifadeler ve semboller

Tarrant'ın silahına yazdığı isimler arasında tarihte Osmanlılara karşı savaşmış Lazar Hrebeljanovic, Milos Obilic, Baja Pivljanin, Novak Vujosevic gibi Osmanlı'ya karşı nefret içerikli Sırp figürler yer alıyor.

SULTAN MURAD'IN KATİLİNE ATIF

Teröriste ait olduğu düşünülen sosyal medya hesabı üzerinden göçmen ve Müslüman karşıtı açıklamaların yer aldığı onlarca sayfalık manifesto da hazırlayan Tarrant, burada 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Sultan Murad'ı şehit eden Milos Obilic'ten de bahsediyor.

Teröristin silahındaki ifadeler ve semboller
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OSMANLI'YA KARŞI OLAN İSİMLER

Öte yandan, teröristin saldırıyı gerçekleştirdiği silahının üzerine yazdığı isimler arasında da Obilic'in yanı sıra Kosova Savaşı'nda Osmanlılara karşı mücadele eden Sırp prens Lazar Hrebeljanovic, 17. yüzyılda Osmanlılara karşı ayaklanan Baja Pivljanin ve daha sonraki dönemde yine Osmanlılara karşı Sırp ayaklanmalarına önderlik eden Novak Vujosevic ve Karadağlı Marko Miljanov da yer alıyor.

Teröristin silahındaki ifadeler ve semboller

DEHŞET SAÇMAYA GİDERKEN ÇETNİK ŞARKISI DİNLEDİ

Tarrant'ın saldırıyı gerçekleştirmek üzere camiye doğru ilerlediği sırada araçta dinlediği şarkılardan birinin ise sözleri Sırpça olan bir Çetnik şarkısı olması dikkati çekiyor.

Teröristin silahındaki ifadeler ve semboller

ŞARKININ SÖZLERİ: SIRPLAR KORKUSUZ HERKES ANLASIN...

Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırplara önderlik eden ve 2016'da soykırım ve çeşitli savaş suçlarından 40 yıl hapse mahkum edilen Karadzic'ten övgüyle bahsedilen şarkıda "Krajina'dan kurtlar geliyor, (Hırvat) Ustaşalar ve Türkler korksun, Karadzic sen Sırplara liderlik et, korkusuz oldukları anlaşılsın." sözleri yer alıyor.

Teröristin silahındaki ifadeler ve semboller

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