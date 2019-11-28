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Teröristler okulu karargaha çevirdi

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo, terör örgütü YPG/PKK'nın gençleri silah altına alabilmek için okulları kapattığını, bazılarını karargaha çevirdiğini söyledi.

AA | 28.11.2019 - 14:47..
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk askerinin temizlediği Tel Abyad'da, teröristlerin kullandığı bir karargah ortaya çıktı.

Örgütün gizlenmek ve planlarını harekete geçirmek için okulları kullandığını dile getiren Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo, bu şekilde kullanılan okullardan birini AA kamerasına gösterdi.

Teröristler okulu karargaha çevirdi

"700 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYORDU"

Hamdo, "Örgüt Tel Abyad'ı 2015 yılında işgal ettikten sonra Ubeyde bin el Cerrah okulunda okuyan öğrenciler, eğitimlerinden geri kaldı. Burada eğitimli bir nesil yetiştirmek için 700 öğrenci eğitim görüyordu. Ama örgüt, işgalinden sonra bu okulu, tünel açarak mevzi ve karargah olarak kullanmaya başladı, okulu kapattı." diye konuştu.

YPG'nin Tel Abyad'da tünel kazarak karargaha çevirdiği okul İZLE

TÜRKİYE SINIRINA ULAŞAN TÜNELLER

"Gençleri eğitimden mahrum bırakıp kendi terör savaşlarında yakıt olarak kullanmak için Tel Abyad'da eğitimi lağvettiler. İşsiz ve cahil bir gençlik yaratmak istediler." diyen Hamdo, söz konusu okulun altında birbirine bağlanan, örgütün sözde karargahlarıyla Türkiye sınırına ulaşan tüneller olduğu dile getirdi.

Teröristler okulu karargaha çevirdi

13 EKİM'DE TEMİZLENDİ

Rakka iline bağlı Tel Abyad, 4.5 yıllık YPG/PKK zulmünün ardından 13 Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu güçlerince kurtarılmıştı.

Teröristler okulu karargaha çevirdi

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