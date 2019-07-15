Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda komandolar, PKK'lı teröristlerce depo olarak kullanılan 3 odalı mağaradaki gıda malzemelerini ortadan kaldırdı.

ERZAK DEPOSU OLARAK KULLANILAN MAĞARA BULUNDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, devam eden Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı. Buna göre, sağ ele geçirilen PKK'lı bir teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda, erzak deposu olarak kullanılan bir mağara bulundu.

Teröristlere ait mağaradaki malzemeler imha edildi VİDEO



KOMANDOLAR YOK ETTİ

Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki 3 odalı mağarada ele geçirilen 350 paket çay, 50 teneke ayçiçek yağı, 100 karton sigara, 17 fıçı mazot, 20 çuval un, 20 çuval bulgur, 30 çuval pirinç, 10 çuval kuru fasulye, 10 çuval nohut, 3 çuval şeker, 2 çuval tuz, 50 şişe tahin-pekmez ve 2 çuval salça, komandolar tarafından yerinde imha edildi.