Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı

Ailesi ve arkadaşları Ceren Özdemir'i mezarında ziyaret etti

1 Futbolcularını tokatlayan antrenörün cezası onandı Kayseri'de antrenörlüğünü yaptığı amatör futbol takımının oyuncularını soyunma odasında döven Halit Kurt'un aldığı ceza onandı.

2 4 bin yıllık Ana tanrıça heykeli ele geçirildi İstanbul’da kaçakçılık polisince yürütülen operasyonlarda aralarında 4 bin yıllık Ana tanrıça heykelinin de olduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Son 1 ayda, 12 tarihi eser kaçakçısı yakalandı.

3 Aksaray'da 350 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Ekipler tarafından tırda yapılan arama sonucunda, tekstil eşyalarının içine saklanmış çok sayıda gümrük kaçağı sigara bulundu.

4 İl belediyelerinin kar ve soğuk hava atışması Sivas, Erzurum, Nevşehir, Niğde ve Rize'de belediyelerin sosyal medya hesaplarında yaşanan "soğuk hava ve kar atışmasını" okuyan vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

5 Siirt'te etek boyu ölçen okul müdürü açığa alındı Kız öğrencilerin etek ve pantolon boylarını ölçen müdürün ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine bakanlık olaya el koydu.

6 Kasımpaşa ve F.Bahçe galibiyetlerine 50'şer bin TL prim Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarının kazanılması halinde takıma 50'şer bin TL prim dağıtacak.