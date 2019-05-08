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Tesla elektrikli kamyon üretimini 2020 yılına erteledi

Tesla, 2019 yılı içinde üretilmesi planlanan elektrikli yarı kamyon modelinin gelecek seneye ertelendiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 08.05.2019 - 12:34..
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Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, 2017 yılında elektrikli yarı kamyon modelini tanıtarak 2 yıl sonra seri üretime geçeceklerini açıklamıştı. Ancak şirketten yapılan yeni açıklamaya göre, elektrikli kamyonların üretimi 2020 yılından önce başlamayacak.

Tesla'nın otomotiv başkanı ve kamyon programının yöneticisi Jerome Guillen, ''Gelecek yıl elektrikli kamyonların seri üretimine başlayacağımız için çok heyecanlıyız. Bu bizim için oldukça etkileyici bir başarı olacak.'' ifadelerini kullandı.

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TESLA SEMI 2020 YILINDA ÜRETİLECEK

Tesla Semi adı verilen elektrikli kamyonların seri üretimi, 2020 yılında başlayacak. Elektrikli kamyonların nerde üretileceği tam olarak bilinmezken, pilleri ve şanzımanları Nevada, Reno'daki Tesla tesisinde üretilecek. Elon Musk'ın yaptığı açıklamaya göre şirket yılda 100 bin elektrikli kamyon üretmeyi planlıyor.

tesla

Tesla Semi elektrikli kamyonlar, iki farklı versiyonla satışa çıkacak. 480 kilometre ve 800 km olmak üzere iki farklı menzile sahip olacak kamyonların satış fiyatları ise sırasıyla 150 bin dolar ve 180 bin dolar olacak.

Buna ek olarak şirket, kendi elektrikli arabalarını müşterilere teslim etmek için de kendi elektrikli kamyonlarını kullanmayı planlıyor.

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