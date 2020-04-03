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Tesla, koronavirüse rağmen 88 bin araç teslim etti

Tesla, koronavirüse rağmen 2020'nin ilk çeyreğinde 88 bin 400 aracın teslimini gerçekleştirdi.

Haber Merkezi |
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Tesla, koronavirüse rağmen 88 bin araç teslim etti

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle araç tesliminde sıkıntılar yaşaması beklenen Tesla, birçok analistin beklentilerinin üzerine çıktı.

Şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2020 yılının ilk çeyreğinde 88 bin 400 adet elektrikli otomobilin teslim edildiğini açıkladı. Ayrıca şirket, bu çeyrekte toplamda 103 bin elektrikli araç üretti.

Şirket, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde ise 77 bin 100 adet araç üretmiş ve 63 bin araç teslim etmişti.

tesla

TESLA HİSSELERİ DE ARTTI

Tesla'nın koronavirüse rağmen oldukça iyi satış rakamlarına ulaşması, şirket hisselerinin de yüzde 10,4 civarında artmasını sağladı.

Bayilik kullanmak yerine doğrudan tüketicilere satış yapan şirket, 23 Mart'tan itibaren Kaliforniya'nın Fremont'taki tesisinde de üretimi askıya almış, ancak araç teslimatlarına devam etmişti.

Instagram: @eshteknoloji


Tesla, koronavirüse rağmen 88 bin araç teslim etti

Tesla, koronavirüse rağmen 88 bin araç teslim etti

Tesla, koronavirüse rağmen 88 bin araç teslim etti

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