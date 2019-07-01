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Tesla, otomobillerin ekranlarına YouTube desteği getirecek

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, otomobillerde bulunan ekranlara YouTube desteği getireceklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 01.07.2019 - 14:07..
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Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üretim şirketi Tesla, ürettiği otomobillerin içerisine yönetim panelinin de bulunduğu büyük bir ekran yerleştiriyor.

Tesla otomobillerin yönetilmesini sağlayan bu ekran, aynı zamanda müzik, oyun ve diğer eğlenceli içerikleri de bir araya getiriyor. Şirket, şimdilerde otomobillerde bulunan ekranlara YouTube desteğini getirmek için çalışmalar yapıyor.

tesla

Elon Musk, Tesla elektrikli otomobillerinde bulunan yerleşik ekranlara çok yakında YouTube desteğinin geleceğini resmi olarak onayladı. Söz konusu özellik, Tesla ekran yazılımının 'Versiyon 10' güncellemesi ile kullanıcılarla buluşacak.

Şu anda Tesla otomobillerinde bulunan ekran yazılımının 'Versiyon 9' olduğunu düşünürsek, yeni güncellemenin bu yılın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor.

YENİ SERVİSLER DE GELEBİLİR

Tesla, otomobillerde bulunan bu ekranlara sürekli yeni özellikler ekleyerek, kullanıcıların daha eğlenceli vakit geçirmesini amaçlıyor. Şirket, ilerleyen zamanda yeni film ve dizi akış servislerini de söz konusu ekrana getirebilir.

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