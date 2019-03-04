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Tesla, satış mağazalarının çoğunu kapatacak

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, satış mağazalarının çoğunu kapatarak internet üzerinden satışa odaklanacak.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 12:22..
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Tesla, satış mağazalarının çoğunu kapatacak

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 35 bin dolara Model 3 satışlarının başladığını duyurduğu gün, şaşırtıcı bir açıklama daha yaptı. Şirket, artık çevrimiçi bir satış düzeni benimseyeceğini ve önümüzdeki birkaç ay içinde satış mağazalarını kapatacağını açıkladı.

tesla

TAMAMEN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞA ODAKLANACAK

Tesla, orta seviye Model 3'ün 35 bin dolar fiyat etiketiyle satışa çıktığını duyurdu ve şirketin artık online satış stratejisine geçeceğini açıkladı. CEO Elon Musk, Tesla'nın satış mağazalarının  birçoğunun kapanacağını ve sadece az sayıdaki belirli mağazaların açık bırakılacağını söyledi.

MAĞAZA ÇALIŞANLARININ İŞİNE SON VERİLECEK

Tesla'nın satış mağazalarını kapatma kararı, birçok çalışanı da işinden etmiş olacak. Elon Musk, kaç kişiyi işten çıkaracaklarını belirtmezken, bu kararın gerçekten zor bir karar olduğunu, ancak gelecek için alınmış doğru bir karar olduğunu ifade etti.

tesla

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA

Tesla, mağazaların kapanmasından elde ettiği tasarrufu, daha ucuz Model 3 üretiminde kullanacak. Buna ek olarak Tesla, müşterilere daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek için müşteri hizmetleri desteğine olan yatırımlarını da artıracak.

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