Tesla, Türkiye'deki Supercharger şarj ücretlerine zam yaptı

Türkiye'de elektrikli araç pazarının önemli isimlerinden Tesla, Supercharger şarj ağındaki fiyat tarifesini güncelledi.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte hem Tesla sahipleri hem de diğer marka araç kullanıcıları için şarj ücretleri yaklaşık yüzde 5 oranında arttı.

YENİ SUPERCHARGER ŞARJ FİYATLARI

Uygulanan zam sonrası Tesla marka araç sahipleri için kilowatt-saat başına alınan 9,40 TL'lik şarj bedeli 9,90 TL seviyesine yükseldi.

Tesla dışındaki diğer elektrikli araç modelleri için ise daha önce 11,70 TL olan birim enerji bedeli 12,30 TL olarak belirlendi.

TÜRKİYE GENELİNDE 28 İSTASYON BULUNUYOR

Güncel verilere göre Tesla'nın Türkiye genelinde Marmara ve Batı hattı ağırlıklı olmak üzere toplam 28 aktif Supercharger istasyonu yer alıyor.

Bu istasyonlar İstanbul, Ankara, Kocaeli, Antalya ve Samsun gibi birçok farklı şehirde elektrikli araç kullanıcılarına hizmet veriyor.