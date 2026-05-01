Yeni OMODA 4 modelinin seri üretimi başladı: İşte özellikleri

Çinli otomotiv devi Chery'nin bünyesinde yer alan OMODA, küresel büyüme hedefleri doğrultusunda geliştirdiği yeni B-SUV modeli OMODA 4'ü banttan indirdi.

Genç kullanıcı kitlesini hedefleyen bu araç, çoklu enerji altyapısı ve yenilikçi teknolojileriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEKLERİ

Araç ilk aşamada yaklaşık 224 beygir güç üreten 1.5 litrelik turbo destekli hibrit sistemle otomobil tutkunlarının karşısına çıkacak.

İlerleyen dönemde piyasaya sürülecek tamamen elektrikli versiyonunda ise 204 beygir güç, 61 kWsa batarya ve 420 kilometre menzil sunulması planlanıyor.

İç mekanda uzay gemilerinden ilham alınan fütüristik bir tasarım dili kullanılarak 13.2 inç büyüklüğünde dev bir multimedya ekranı standart olarak veriliyor.

Bunun yanı sıra 540 derece panoramik kamera sistemi ve 50W kablosuz şarj gibi donanımlar da kullanıcılara sunulacak.

YAPAY ZEKA VE GÜVENLİK BİR ARADA

Güvenlik standartlarını üst düzeye taşıyan OMODA 4, toplam on altı farklı gelişmiş sürüş destek sistemiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

İlerleyen dönemde ses klonlama yapabilen ve ruh haline göre müzik öneren yapay zeka destekli asistan da bu modele entegre edilecek.

Küresel pazarda Ford Puma ve Renault Captur gibi modellerle rekabet edecek olan aracın 2026 yılının ikinci yarısında Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor.

Yeni nesil SUV modelinin Avrupa başlangıç fiyatının yaklaşık 28 bin euro civarında olacağı öngörülüyor.