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Tesla yangınlardan sonra otomobillerin batarya yazılımını güncelledi

Tesla, son zamanlarda birçok Model S aracında meydana gelen yangınlardan sonra batarya yazılımını güncellediğini açıkladı.

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 17:06..
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Geçtiğimiz haftalarda 3 farklı Tesla aracı, park halindeyken cayır cayır yanmıştı. İlk yangın geçtiğimiz nisan ayında, Çin'in Şanghay kentinde gerçekleşti. Bir Tesla Model S, otoparkta aniden alevlere teslim oldu. Güvenlik kameraları incelendiğinde, yangın başlamadan hemen önce otomobilin altından dumanlar çıktığı tespit edildi. Yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Bu olaydan kısa bir süre sonra ikinci Tesla Model S yangını, San Francisco'da bulunan özel bir garajda meydana geldi. 14 Mayıs tarihinde ise Hong Kong'da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında bulunan Tesla Model S, durup dururken alevlere teslim oldu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, sırasıyla Şanghay, San Francisco ve Hong Kong’da bulunan üç Model S aracını enkaz haline çeviren yangınların ardından batarya yazılımını güncellediğini belirterek sorunları giderdiğini duyurdu.

Araçlarda meydana gelen yangınların ardından soruşturmanın devam ettiğini belirten Tesla, bataryalarda meydana gelen ısı sorunları gidermek için Model S ve Model X otomobillerinin batarya yazılımlarını güncelledi.

tesla

SORUN HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Söz konusu güncellemenin bataryayı daha fazla korumaya ve ömrünü artırmaya yardımcı olacağını belirten Tesla, otomobillerin yanmasına neden olan batarya sorununu henüz tespit edemediklerini ve tespit edildiği taktirde harekete geçeceklerini açıkladı.

Şirket, şu anda yollarda yarım milyondan fazla Tesla otomobilinin bulunduğunu ve bu tür yangınların çok nadir olduğunu belirterek, önceliklerinin kullanıcıların güvenliği olduğunu ifade etti.

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