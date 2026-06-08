Test sonuçları pozitif çıktı: Mabel Matiz, Volkan Bahçekapılı, Yağmur Ünal...

Uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle ilgili ünlülere yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturmalar kapsamında yapılan operasyonlarda, Adli Tıp Kurumu'nda birçok tanınmış isimden numune alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlerin de dahil olduğu uyuşturucu soruşturmasında geçen ay harekete geçildi.

21 Mayıs günü yapılan operasyonda oyuncu Serenay Sarıkaya, oyuncu Yağmur Ünal, Mabel Matiz diye tanınan şarkıcı Fatih Karaca, gazeteci Mirgün Cabas, Fatih Terim'in eski damadı olarak bilinen Volkan Bahçekapılı, şarkıcı Niran Ünsal gibi birçok tanınmış ismin aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

10 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alınan isimlerden Aslıhan Turanlı, Aycan Yağcı, Eda Dora, Eren Kesimer, Fatih Karaca, Semiha Bezek, Tarık Tunca Bakır, Volkan Bahçekapılı, Yağmur Ünal ve Yasemin İkbal’in test sonuçları pozitif çıktı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Soruşturmayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklama yapılmıştı:

“Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul’un farklı ilçelerinde birçok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.

Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”