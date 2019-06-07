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Theresa May parti liderliğini bıraktı

Brexit süreci May'in sonu oldu. İngiltere'nin yeni başbakanı 22 Temmuz tarihinde belli olacak.

Haber Merkezi | 07.06.2019 - 18:51..
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Brexit süreciyle ilgili belirsizlik sürerken İngiltere Başbakanı Theresa May'in koltuğuna kimin oturacağı henüz bilinmiyor. Adaylık için pazartesi gününden itibaren resmi başvurular başlayacak.

BORİS JOHNSON EN GÜÇLÜ ADAY

Sıkı Brexit savunucusu olan Londra eski belediye başkanı ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Seçilen yeni isim aynı zamanda başbakan olarak görev yapacak. İngiltere'nin yeni başbakanının 22 Temmuz tarihine kadar belirlenmesi bekleniyor.

Theresa May parti liderliğini bıraktı

Avrupa Birliği ile aylar süren müzakerelerin ardından 29 Mart tarihinde Avrupa Birliğinden ayrılması planlanan İngiltere bu tarihi en son 31 Ekim 2019'a erteledi.

Euronews'in haberine göre May'in yerine geleceği düşünülen Boris Johnson, her halükarda 31 Ekim tarihinde AB'den ayrılma taraftarı.

2016'da Muhafazakar Parti lideri ve İngiltere'nin ikinci kadın başbakanı olarak göreve gelen May mayıs ayında istifa etmişti.

Theresa May parti liderliğini bıraktı

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