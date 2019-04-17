TikTok, Hindistan'daki uygulama mağazalarından kaldırıldı

TikTok uygulamasının sahibi olan ByteDance'ın, 2017 yılında 1 milyar dolara Musical.ly uygulamasını satın almasıyla başlayan TikTok macerası, sık sık eleştirilere maruz kalıyor.

Hindistan Teknoloji Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde TikTok uygulamasının Google Play Store ve App Store'dan kaldırılması için Apple ve Google'a başvuru yapmıştı.

Madras Yüksek Mahkemesi, TikTok uygulamasının pornografiyi yaymak için kullanıldığına dair kaygılar nedeniyle Google Play Store ve App Store'dan kaldırılmasına karar verdi.

KARARA İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

TikTok'un sahibi olduğu Çinli ByteDance firmasının, mahkemenin verdiği bu kaldırma kararına yaptığı itirazlar da reddedildi. Mahkemenin bu kararı üzerine Apple ve Google, TikTok uygulamasını Hindistan'daki Play Store ve App Store mağazalarından kaldırdı.

TİKTOK BÜYÜK DARBE YEDİ

Gençler arasında oldukça popüler olan TikTok uygulamasının Hindistan'da toplam 120 milyon kullanıcısı bulunuyor. Bangladeş'te zaten yasak olan ve geçtiğimiz aylarda çocuklarla ilgili bilgi topladığı için ABD'nin ceza verdiği uygulama, bu kararla büyük bir darbe yemiş oldu.

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