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Tilkiyi eliyle besleyen Rizeli

Cimil Yaylası'na yiyecek aramak için gelen bir tilki, kendisine ilgiyle yaklaşan ailenin ellerinden besleniyor.

Haber Merkezi | 11.11.2019 - 15:50..
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Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan 2100 rakımlı Cimil Yaylası'nda aç kalan tilki, yayla sakinleri tarafından besleniyor.

"İLK BAŞLARDA ÇOK ÇEKİNGENDİ"

Tilkiyi eliyle besleyen Rizeli yayla sakini, sadece ekmek değil taşınabilir tüm yiyecekleri verebildiklerini söyledi. Yayla sakini, "Elimizle besliyoruz. Verdiğimiz köfteleri, ekmekleri defalarca yavrularına taşıdı. İlk başlarda çok cekingendi, sonradan alıştı. Şimdi elimizden çekinmeden yiyecekleri almaya başladı." dedi.

Yayla sakini, En Son Haber Whatsapp hattına, tilkiyi beslerken bir videosunu da gönderdi.

Cimil yaylasında eliyle tilki besleyen Rizeli İZLE

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