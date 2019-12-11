TIME Dergisi Greta'ya yılın insanı seçti

Bu yılın en çok konuşulan ismi olan Greta Thunberg, “İklim için Okul Grevi” protestosuyla", Türkiye, Fransa, Almanya, Brezilya ve Arjantin’i iklim değişikliğinde yeterli adım atmadıkları için Birleşmiş Milletler’e şikayet etmişti.

Öte yandan İngiliz bir sunucu, iklim aktivistine deli ve tehlikeli yorumunu yapmıştı. Sunucu, attığı tweetinde, 'Kapa çeneni ve okula dön' diye genç kıza seslenmişti.

GENÇLİĞİN GÜCÜ: GRETA

TIME Dergisi, 1927'den beri her yılın sonunda seçtiği yılın kişisini ilan etti. Fenomen hale gelen İsveçli 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, bu yılın seçileni oldu.

Derginin yeni sayısında, Thunberg'in boydan fotoğrafıyla, yanındaki yazıda 'Gençliğin Gücü' ifadesi kullanıldı.