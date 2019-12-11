taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8067
Euro
6.4374
Altın
1466.35
Borsa
108131.67
Gram Altın
273.735
Bitcoin
41966.49

TIME Dergisi Greta'ya yılın insanı seçti

İklim aktivisti olarak tanıdığımız 16 yaşındaki Greta Thunberg, TIME Dergisi tarafından yılın insanı seçildi.

Haber Merkezi | 11.12.2019 - 16:12..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
TIME Dergisi Greta'ya yılın insanı seçti

Bu yılın en çok konuşulan ismi olan Greta Thunberg, “İklim için Okul Grevi” protestosuyla", Türkiye, Fransa, Almanya, Brezilya ve Arjantin’i iklim değişikliğinde yeterli adım atmadıkları için Birleşmiş Milletler’e şikayet etmişti.

Öte yandan İngiliz bir sunucu, iklim aktivistine deli ve tehlikeli yorumunu yapmıştı. Sunucu, attığı tweetinde, 'Kapa çeneni ve okula dön' diye genç kıza seslenmişti.

GENÇLİĞİN GÜCÜ: GRETA

TIME Dergisi, 1927'den beri her yılın sonunda seçtiği yılın kişisini ilan etti. Fenomen hale gelen İsveçli 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, bu yılın seçileni oldu.

Derginin yeni sayısında, Thunberg'in boydan fotoğrafıyla, yanındaki yazıda 'Gençliğin Gücü' ifadesi kullanıldı.

TIME Dergisi Greta'ya yılın insanı seçti

TIME Dergisi Greta'ya yılın insanı seçti

TIME Dergisi Greta'ya yılın insanı seçti

TIME Dergisi Greta'ya yılın insanı seçti

TIME Dergisi Greta'ya yılın insanı seçti

TIME Dergisi Greta'ya yılın insanı seçti

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yerli motor için Türkiye'ye dönen profesör

Yerli motor için Türkiye'ye dönen profesör

404
Sertab Erener makyajsız

Sertab Erener makyajsız

313
Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

Milletvekilleri arabuluculuk sınavını geçemedi

366
Defne, Cem'i evlilik şartıyla affetti

Defne, Cem'i evlilik şartıyla affetti

118
Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

213
Rizelilerin tepki gösterdiği Trabzonlu kadrolaşması

Rizelilerin tepki gösterdiği Trabzonlu kadrolaşması

306
Nobel Edebiyat Ödülü soykırım destekçisi yazara verildi

Nobel Edebiyat Ödülü soykırım destekçisi yazara verildi

149
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir