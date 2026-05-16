TOFAŞ, başantrenör Murat Hüseyin Yılmaz ile yollarını ayırdı

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, başantrenör Murat Hüseyin Yılmaz ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu planlaması kapsamında Murat Hüseyin Yılmaz ile yolların ayrılması konusunda karşılıklı anlaşıldığı belirtildi.

"KARİYERİNİN BUNDAN SONRAKİ DÖNEMİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Yılmaz'ın kulüpte 7 yıl oyuncu ve toplam 18 yıl antrenörlük görevinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Koçumuz Murat Hüseyin Yılmaz, 2025-2026 sezonunda başantrenörlük görevine getirilmiş, Şubat 2026'dan itibaren sezonun son 13 maçında A takımımızın başında değerli katkılar sunmuştur. Antrenörümüz Murat Hüseyin Yılmaz'a kulübümüze bugüne kadar yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.”

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi