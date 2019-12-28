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TOGG CEO'su fiyat sorularını cevapladı

TOGG'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobilin rekabetçi bir fiyata sahip olacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 28.12.2019 - 10:32..
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TOGG CEO'su fiyat sorularını cevapladı

Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobil dün görücüye çıktı. İlgiyle takip edilen tanıtım sonrasında herkesin merak ettiği konu: yerli otomobilin fiyatı.

CEO AÇIKLADI

CNN Türk'te Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in konuğu olan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş fiyat konusunda konuşma yaptı.

Çelik'in; "İzleyicilerimizin dünden beri bana en çok sordukları sorulardan biri; fiyatı. Bu otomobil bugün satılıyor olsaydı fiyat aralığı ne olurdu." sorusuna CEO Karakaş şu cevabı verdi; "Fiyat vermek hem ticari anlamda doğru değil. Hem de 2,5 sene sonrası için mümkün de değil. Bizim yola çıkışımız da kullandığımız mantık; rekabetçi bir otomobil olmak durumunda. Her şeyini ona göre tasarlıyoruz. Böyle bir otomobil bugün piyasada pazar payı almak isteseydi kimden pazar payı alırdı ona bakıyoruz. Konumlandırmamızı da o şekilde yaparız. Bu bir ipucu veriyor."

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