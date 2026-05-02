Tokat'ta kız meselesinde kan aktı: Üniversiteli genç yaşam savaşı veriyor

Kent merkezinde kız meselesi nedeniyle tartıştığı Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi 20 yaşındaki R.H.'yi, bıçaklayarak ağır yaralayan 20 yaşındaki D.G. gözaltına alındı.

Tokat'ın Ulaş Sıtkıoğlu Caddesi’nde korku dolu anlar kaydedildi. 

İddiaya göre, kız meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan D.G. ile Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi R.H. cadde üzerinde karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI 

Kavga sırasında D.G., yanındaki bıçakla R.H.’yi göğüs kısmından yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR 

Yaralı R.H., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan R.H.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI 

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgeyi ablukaya aldı.

Şüpheli D.G., kavganın yaşandığı bölgeye yakın bir yerde gizlenirken yakalandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR 

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Öte yandan suç aleti bıçak ise ekipler tarafından olay yerinde bulundu.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)