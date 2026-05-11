Tokat'ta şampiyonluk kutlaması sırasında havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı

Taşkınlıklara müsade yok...

Yurdun birçok noktasında olduğu gibi Tokat'ın Erbaa ilçesinde de sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.

BİR KİŞİ HAVAYA ATEŞ AÇTI

Erbaa Cumhuriyet Meydanı'nda Galatasaray'ın galibiyeti sonrası kutlama için meydanda toplanan taraftar grubunun arasında bulunan bir kişi, elindeki tabanca ile havaya ateş açtı.

Yaşanan olay üzerine vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydandaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan kamera incelemeleri sonucu kimliği belirlenen Y.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Silahın kurusıkı olduğu öğrenilirken 17 yaşındaki Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.