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Tokat'ta taksimetreler 7 liradan açılacak

İstanbul'un taksileri gündemi meşgul ederken; bu defa taksi zammı haberi Tokat'tan geldi.

İHA | 18.12.2019 - 16:27..
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Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Tokat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı tarafından alınan karar ile taksimetre açılışı fiyatı 4 liradan 7 liraya, 100 metre birim fiyatı 45 kuruştan 55 kuruşa, 1 kilometre 4.5 liradan 5.50 liraya yükseldi.

TAKSİCİLER ZAMMI SAVUNDU

Ayrıca yeni tarifeye göre 1 dakikalık bekleme ücreti 70 kuruş, saatlik bekleme ücreti ise 42 lira olarak belirlendi. Taksici Ahmet Melih Uçar, benzin, mazot ve araç yedek parçalarına yapılan zamlardan sonra taksi fiyatlarına yapılan zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Tokat'ta taksimetreler 7 liradan açılacak


"10 LİRAYI GEÇMİŞ OLMASI LAZIMDI"

Yaklaşık 1.5 yıl sonra Tokat’ta taksi ücretlerinin yeniden belirlendiğini ifade eden Uçar, “Bu yapılan zamlar insanlara fazla gelmiş olabilir ama sadece LPG’yi ele alalım. O zamanki LPG fiyatları ile şuan ki fiyatlar arasında fark var. Yakıta yapılan zamlara göre biz taksimetrelere zam istemiş olsak şuanda taksi metre açılışı 10 lirayı geçmiş olması lazımdı” dedi.

Zam kararını öğrenen vatandaşlar ise ihtiyaç durumuna göre taksiye binmeye devam edeceklerini kaydetti.

Tokat'ta taksimetreler 7 liradan açılacak


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