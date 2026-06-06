TOKİ'nin 20 bin konutluk kampanyasında il dağılımı belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu TOKİ'nin yeni konut satış kampanyasında detaylar netleşti. Orta gelir grubuna yönelik hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde, yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak.

Konut fiyatlarının 2 milyon 100 bin liradan başladığı projede, vatandaşlara farklı ödeme seçenekleri ve 72 aya kadar vade imkanı sağlanacak. Başvurular 15 Haziran'da alınmaya başlanırken, satış süreci 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımı açıklandı.

Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak.

Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

İL VE KONUT SAYILARI ERİŞİME AÇILDI

Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti.

Bu doğrultuda 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satılacağı il ve ilçeler de netleşti.

Başvurular 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

ANKARA'DA SATIŞA ÇIKACAK KONUT SAYILARI

Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut, İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde ise 306 konut satışa sunulacak.

Antalya'da 46, Edirne'de 127, Kırklareli'nde 139, Tekirdağ'da 424, Çanakkale'de 108, Balıkesir'de 213, Bursa'da 2 bin 200, Kocaeli'de 423, Sakarya'da 20, Düzce'de 130, Bilecik'te 206, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Aydın'da 310, Muğla'da 97, Denizli'de 319, Burdur'da 269, Isparta'da 176, Afyonkarahisar'da 396, Eskişehir'de 565, Konya'da 998, Karaman'da 120, Mersin'de 272, Aksaray'da 219, Kırşehir'de 220, Kırıkkale'de 85, Çankırı'da 83, Karabük'te 127, Zonguldak'ta 19, Kastamonu'da 28, Çorum'da 157, Yozgat'ta 216, Kayseri'de 104, Hatay'da 1.240, Gaziantep'te 7, Kahramanmaraş'ta 1.073, Malatya'da 1.000, Sivas'ta 203, Tokat'ta 59, Amasya'da 68, Samsun'da 684, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Erzincan'da 37, Elazığ'da 61, Bingöl'de 88, Mardin'de 452, Batman'da 588, Siirt'te 294, Şırnak'ta 275, Hakkari'de 86, Van'da 161, Bitlis'te 262, Muş'ta 147, Ağrı'da 118, Kars'ta 48, Erzurum'da 21, Bayburt'ta 172, Rize'de 5, Artvin'de 30, Ardahan'da 13 ve Nevşehir'de 317 konut satışa sunulacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Konut satışları, 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Satış işlemleri, Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla yapılacak. Vatandaşlar, konutların satış fiyatları ve koşullarına ilişkin bilgileri banka şubelerinden, TOKİ'nin internet sitesinden ve 444 86 54 numaralı hattan öğrenebilecek.

10 soruda TOKİ'den 64 ilde 20 bin konut satışı

EN FAZLA KONUT BURSA VE ANKARA'DA

Satış rakamlarına göre en fazla konut Bursa'da satışa sunulacak. Bursa'yı Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya takip ediyor.

Satış rakamlarına göre iller ve satışa sunulacak konut sayıları şöyle sıralandı:

Bursa: 2.200

Ankara: 2.062

Hatay: 1.240

Kahramanmaraş: 1.073

Malatya: 1.000

Konya: 998

Samsun: 684

Batman: 588

Eskişehir: 565

Mardin: 452

Tekirdağ: 424

Kocaeli: 423

Afyonkarahisar: 396

Denizli: 319

Nevşehir: 317

Aydın: 310

İzmir: 306

Siirt: 294

Şırnak: 275

Mersin: 272

Burdur: 269

Bitlis: 262

Kırşehir: 220

Aksaray: 219

Yozgat: 216

Balıkesir: 213

Bilecik: 206

Sivas: 203

Isparta: 176

Bayburt: 172

Van: 161

Çorum: 157

Muş: 147

Kırklareli: 139

Düzce: 130

Edirne: 127

Kütahya: 127

Karabük: 127

Karaman: 120

Ağrı: 118

Manisa: 115

Çanakkale: 108

Kayseri: 104

Muğla: 97

Bingöl: 88

Hakkari: 86

Kırıkkale: 85

Çankırı: 83

Amasya: 68

Elazığ: 61

Tokat: 59

Kars: 48

Antalya: 46

Gümüşhane: 44

Giresun: 38

Erzincan: 37

Artvin: 30

Kastamonu: 28

Erzurum: 21

Sakarya: 20

Zonguldak: 19

Ardahan: 13

Gaziantep: 7

Rize: 5