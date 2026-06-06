TOKİ'nin 20 bin konutluk kampanyasında il dağılımı belli oldu
TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun il bazındaki dağılımı açıklandı. En fazla konut Bursa ve Ankara'da satışa çıkarken başvurular 15 Haziran'da başlayacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu TOKİ'nin yeni konut satış kampanyasında detaylar netleşti. Orta gelir grubuna yönelik hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde, yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak.
Konut fiyatlarının 2 milyon 100 bin liradan başladığı projede, vatandaşlara farklı ödeme seçenekleri ve 72 aya kadar vade imkanı sağlanacak. Başvurular 15 Haziran'da alınmaya başlanırken, satış süreci 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımı açıklandı.
Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak.
Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.
İL VE KONUT SAYILARI ERİŞİME AÇILDI
Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti.
Bu doğrultuda 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satılacağı il ve ilçeler de netleşti.
Başvurular 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
ANKARA'DA SATIŞA ÇIKACAK KONUT SAYILARI
Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut, İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde ise 306 konut satışa sunulacak.
Antalya'da 46, Edirne'de 127, Kırklareli'nde 139, Tekirdağ'da 424, Çanakkale'de 108, Balıkesir'de 213, Bursa'da 2 bin 200, Kocaeli'de 423, Sakarya'da 20, Düzce'de 130, Bilecik'te 206, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Aydın'da 310, Muğla'da 97, Denizli'de 319, Burdur'da 269, Isparta'da 176, Afyonkarahisar'da 396, Eskişehir'de 565, Konya'da 998, Karaman'da 120, Mersin'de 272, Aksaray'da 219, Kırşehir'de 220, Kırıkkale'de 85, Çankırı'da 83, Karabük'te 127, Zonguldak'ta 19, Kastamonu'da 28, Çorum'da 157, Yozgat'ta 216, Kayseri'de 104, Hatay'da 1.240, Gaziantep'te 7, Kahramanmaraş'ta 1.073, Malatya'da 1.000, Sivas'ta 203, Tokat'ta 59, Amasya'da 68, Samsun'da 684, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Erzincan'da 37, Elazığ'da 61, Bingöl'de 88, Mardin'de 452, Batman'da 588, Siirt'te 294, Şırnak'ta 275, Hakkari'de 86, Van'da 161, Bitlis'te 262, Muş'ta 147, Ağrı'da 118, Kars'ta 48, Erzurum'da 21, Bayburt'ta 172, Rize'de 5, Artvin'de 30, Ardahan'da 13 ve Nevşehir'de 317 konut satışa sunulacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Konut satışları, 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Satış işlemleri, Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla yapılacak. Vatandaşlar, konutların satış fiyatları ve koşullarına ilişkin bilgileri banka şubelerinden, TOKİ'nin internet sitesinden ve 444 86 54 numaralı hattan öğrenebilecek.10 soruda TOKİ'den 64 ilde 20 bin konut satışı
EN FAZLA KONUT BURSA VE ANKARA'DA
Satış rakamlarına göre en fazla konut Bursa'da satışa sunulacak. Bursa'yı Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya takip ediyor.
Satış rakamlarına göre iller ve satışa sunulacak konut sayıları şöyle sıralandı:
Bursa: 2.200
Ankara: 2.062
Hatay: 1.240
Kahramanmaraş: 1.073
Malatya: 1.000
Konya: 998
Samsun: 684
Batman: 588
Eskişehir: 565
Mardin: 452
Tekirdağ: 424
Kocaeli: 423
Afyonkarahisar: 396
Denizli: 319
Nevşehir: 317
Aydın: 310
İzmir: 306
Siirt: 294
Şırnak: 275
Mersin: 272
Burdur: 269
Bitlis: 262
Kırşehir: 220
Aksaray: 219
Yozgat: 216
Balıkesir: 213
Bilecik: 206
Sivas: 203
Isparta: 176
Bayburt: 172
Van: 161
Çorum: 157
Muş: 147
Kırklareli: 139
Düzce: 130
Edirne: 127
Kütahya: 127
Karabük: 127
Karaman: 120
Ağrı: 118
Manisa: 115
Çanakkale: 108
Kayseri: 104
Muğla: 97
Bingöl: 88
Hakkari: 86
Kırıkkale: 85
Çankırı: 83
Amasya: 68
Elazığ: 61
Tokat: 59
Kars: 48
Antalya: 46
Gümüşhane: 44
Giresun: 38
Erzincan: 37
Artvin: 30
Kastamonu: 28
Erzurum: 21
Sakarya: 20
Zonguldak: 19
Ardahan: 13
Gaziantep: 7
Rize: 5