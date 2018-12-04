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Tolga Karel TIR şoförü oldu

Ünlü oyuncu Tolga Karel, Amerika'da TIR şoförlüğü yapmaya karar verdi.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 12:53..
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Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel, iki yıl önce Amerika’ya yerleşti.

KARISININ AİLESİ SAHİP ÇIKTI

Bir süredir sağlık turizmiyle ilgilenen Karel’in işleri yolunda gitmedi. Ev olarak kullandığı iş yerini kapatmak zorunda kalan Karel, Amerikalı eşinin ailesinin evine yerleşti.

Bir süredir sağlık turizmiyle ilgilenen Karel’in işleri yolunda gitmedi. Ev olarak kullandığı iş yerini kapatmak zorunda kalan Karel, Amerikalı eşinin ailesinin evine yerleşti.

Bir süre işsiz kalan ünlü oyuncu, TIR şoförü oldu. Karel önce Amerika’da eyaletler arası TIR şoförlüğü kursuna yazıldı. Geçtiğimiz günlerde seferlere başlayan Karel’in ilk durağı Teksas oldu.

AYLIK 8 BİN DOLAR

Yeni işinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Karel’in aylık 8 bin dolar kazandığı öğrenildi.

Tolga Karel TIR şoförü oldu

Tolga Karel TIR şoförü oldu

 

 

Tolga Karel TIR şoförü oldu

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