Tolga Karel TIR şoförü oldu

1 Rasat uydusu Viyana'yı görüntüledi TÜBİTAK, Türk mühendislerce tasarlanıp geliştirilen Rasat uydusunun Türkiye'ye 700 kilometre uzaklıktan aldığı görüntüyü paylaştı.

2 "Ben Aylin" geliri ile kızları okutacak Arzu Erdil ile gerçekleştirdiği hayali "Ben Aylin"'i konuştuk...

3 Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

4 Müslümanların tarihi değiştiren icatları İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Independent Müslüman mucitlerin Avrupa'yı ve dünyayı nasıl değiştirdiğini anlatan bir liste hazırladı.

5 Bursa'daki çirkin konutlar yıkılacak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktal, şehirde kentsel dönüşüm projesinin kimseyi mağdur etmeden çözeceğini söyledi.

6 Çocuklarla "Çikolata Ülkesi"ne yolculuk Ailelerin en zorlandığı konulardan biri de çocuklarını sağlıklı beslenme konusunda eğitmek, işte bu kitap çocuğunuza sağlıklı beslenmenin önemini çok tatlı bir dille anlatıyor.