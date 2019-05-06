Tolgahan Sayışman: Normal doğum çok zormuş

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin oğulları Efehan, dünyaya geldi. Sayışman, 3 kilo 285 gram ve 50 santimetre olarak doğan Efehan'a kavuşma anını anlattı.

"DOĞUM UZUN SÜRDÜ"

Doğumda eşini yalnız bırakmayan Sayışman, yaşadığı heyecanı şöyle dile getirdi: "Çok heyecanlıyım, çok yorgunum, doğum çok uzun sürdü. Doğuma girdim ama bu kadar zor olduğunu düşünmemiştim.

"EŞİME MADALYA TAKMAK İSTİYORUM"

Eşimi gerçekten tebrik ediyorum. Normal doğum hiç kolay değilmiş. Almeda'ya madalya takmak istiyorum. Doğum 12 saat sürdü. O duyguyu tarif edecek kelime yok şu an.

"OĞLUM BENİ ÇOK KORKUTTUN"

Biraz zor ağlayan bir insanım ama taş olsa çatlar. Şu ana kadar gören herkesin söylediği bayağı benim. Ağız yapısı anne ama üst kısım ben. Almeda bebeği eline alır almaz, 'Aynı sen' dedi. Fotoğrafını paylaşırız zaten. Doğmadan önce 'Seni çok seviyorum' derdim, şu anda 'Oğlum beni çok korkuttun' derim."