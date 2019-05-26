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Tolgahan Sayışman oğlunun yüzünü gösterdi

"Kelimelerin kifayetsiz kaldığı an" diyerek oğlu Efehan ile olan fotoğrafını paylaşan Saıyşman'a hayranlarından 'maşallah' temennisi geldi.

Detay Haber | 26.05.2019 - 12:31..
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Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti, 5 Mayıs’ta dünyaya gelen oğulları Efehan’ın yüzünü gösterdi.

14 Şubat 2017 yılında Los Angeles'ta dünyaevine giren çiftin, geçtiğimiz günlerde bebekleri dünyaya gelmişti.

Tolgahan Sayışman oğlunun yüzünü gösterdi

FOTOĞRAF YASAĞI KALKTI

Çift, Efehan’ın babasının koynunda uyurken çekilmiş bu karesiyle birlikte fotoğraf yasağını kaldırdı.

Tolgahan Sayışman bu fotoğrafı "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı an" notuyla paylaştı.

Tolgahan Sayışman oğlunun yüzünü gösterdi

Fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken, 'maşallah' yorumları yapıldı.

Tolgahan Sayışman oğlunun yüzünü gösterdi

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