Tolgahan Sayışman oğlunun yüzünü gösterdi

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti, 5 Mayıs’ta dünyaya gelen oğulları Efehan’ın yüzünü gösterdi.
14 Şubat 2017 yılında Los Angeles'ta dünyaevine giren çiftin, geçtiğimiz günlerde bebekleri dünyaya gelmişti.
FOTOĞRAF YASAĞI KALKTI
Çift, Efehan’ın babasının koynunda uyurken çekilmiş bu karesiyle birlikte fotoğraf yasağını kaldırdı.
Tolgahan Sayışman bu fotoğrafı "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı an" notuyla paylaştı.
Fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken, 'maşallah' yorumları yapıldı.