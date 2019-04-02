Tolgahan Sayışman: Sancılar başladı

Tolgahan Sayışman, 2017 yılında Almeda Abazi ile nikah masasına oturmuştu. Baba olmak için gün sayan Sayışman, samimi açıklamalarda bulundu.

"BU HAFTA BEKLİYORUZ"

Sayışman, "Çocuğu bekliyoruz. Sürecin sonuna yaklaştık. Eşimin doğum sancıları başladı. Önümüzdeki haftadan sonra tetikteyiz. Hamilelik dönemi, benim için keyifli oldu diyebilirim.

"ZOR BİR HAMİLELİK DEĞİLDİ"

Zor tarafı Almeda için geçti. Ama o da korktuğumuz kadar zor bir hamilelik süreci geçirmedi çok şükür. Çocuk büyüdü, karnı belirginleşti. Almeda için en keyifli tarafı aşermeydi.

"BİZ GEÇ KALDIK"

İnternetten çocuğa dair şeylere bir bakındım. Babama da danıştım. Genel bir bilgiye sahip oldum. Yaşayıp, göreceğiz. Oğlumuza sosyal medya hesabı açmak aklımıza gelmedi. Sonrasında Almeda baktı bizimkinin adına hesaplar alınmış. Geç kaldık." dedi.