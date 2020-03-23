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Tolgahan Sayışman'dan kiracılara destek

Ezgi Mola'nın çağrısına kulak veren Tolgahan Sayışman, kiracılarından 2 ay kira almayacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 08:30..
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Ünlü oyuncu Ezgi Mola, virüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı kiracılarına destek olmak amacıyla örnek bir akıma destek oldu.

Mola, iki kiracısından nisan ayında kira almayacağını açıkladı ve ev sahiplerine “Sizden de böyle adımlar bekliyorum” çağrısında bulundu.

Tolgahan Sayışman'dan kiracılara destek

İKİ AY KİRA ALMAYACAK

Ardından benzer bir haber Tolgahan Sayışman’dan geldi. Eşi Almeda Abazi’ye de danışan Sayışman, üçü Amerika’da, altısı Türkiye’de bulunan dokuz mülkü için kiracılarından iki ay boyunca kira almayacağını söyledi.

Tolgahan Sayışman'dan kiracılara destek

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