Tolgahan Sayışman'ın oğluna reklam teklifi geliyor

Oyuncu ve eski manken Tolgahan Sayışman, Almeda ile 2017 yılında dünyaevine girdi. Genç çift, 2 yıllık evliliklerinden Efehan adında bir de çocuk sahibi oldu.

INSTAGRAM'DAN REKLAM ALIYOR

İki ay önce doğum yapan Arnavut Almeda Abazi, Efehan'la birlikte bir reklam teklifleri de almaya başladı. Instagram'da ücretli paylaşım yapan Abazi, oğluyla ilk paylaşımını puset reklamıyla yapmış oldu.

EFEHAN'IN SON HALİNİ GÖSTERDİ

Bu arada sosyal medyadan paylaşımını sürdüren genç çift, Efehan'ın son halini de paylaştığı bu fotoğrafla gösterdi.